El Sindicato de Trabajadores Municipales anunció un nuevo paro ante el "incumplimiento del Ejecutivo"

El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) de San Pedro convocó a una nueva medida de fuerza gremial ante una serie de reclamos laborales irresueltos. Los principales ejes del conflicto gremial giran en torno al incumplimiento en la entrega de indumentaria, elementos y herramientas de trabajo; retrasos en las recategorizaciones y en los pases a planta permanente; deudas en el pago de bonificaciones, así como deficiencias en las condiciones de seguridad e higiene y en el mantenimiento de la totalidad del parque automotor local.

Al respecto, el secretario general del STM, Juan Cruz Acosta, se refirió a la situación en declaraciones al programa local "Equipo de Radio" y manifestó: "En realidad estamos peleando por lo mismo, estamos cansados del incumplimiento del Ejecutivo. Estamos exigiendo que nos den la ropa, las recategorizaciones".

En relación al conflicto por los ascensos del personal, el dirigente gremial precisó que "en 2017 se firmó el escalafón nuevo para categorías automáticas cada tres años, que refrendamos en el convenio colectivo en 2021", y advirtió que actualmente "hay compañeros y compañeras que tendrían que tener la categoría máxima y no se las están dando".

Acosta también buscó disipar dudas entre los empleados de la comuna respecto a las posibles consecuencias de adherir a las jornadas de protesta. "Nosotros no dependemos del Intendente, hay mucha confusión en algunos trabajadores que dicen que 'si le hago paro a Cecilio no me va a cumplir'. Y dependemos de las leyes, como trabajadores tenemos derechos y como gremio tenemos que exigir que cumplan con esos derechos", remarcó.

Asimismo, el titular del sindicato cuestionó el retraso en la paritaria salarial y la precarización laboral dentro de la estructura del Estado municipal: "Nosieron la promesa de que el 15 de mayo nos juntábamos para una negociación salarial y no cumplieron. Monotributistas que están trabajando, en su momento profesionales por la pandemia y después algunos otros que fueron incorporados a algunas áreas".

En ese sentido, detalló las irregularidades detectadas con el personal contratado: "Los trabajadores temporarios pueden hacer trabajos que no pueden hacer los municipales. Alguna cuestión vinculada al arte, un guardavidas, que no pueden reemplazarse. Pero tenemos temporarios hace cuatro o cinco años que no pasan a planta permanente. La ley indica que tras un año se incorporan a planta permanente y adquiere estabilidad laboral. En estos casos no se entiende el capricho porque cobran prácticamente lo mismo y no le sale un peso más". Al respecto, el dirigente subrayó: "No es que está conmigo o no está conmigo, porque los trabajadores no somos objetos políticos".

Finalmente, el referente sindical denunció el estado de desinversión en el que se encuentran las cuadrillas y dependencias operativas del municipio. "Hay vehículos en malas condiciones, sin frenos, que exponen a los trabajadores y que si no salen a trabajar los cuestionan. Hay compañeros que se llevan las herramientas de su casa, y no les dan la ropa que corresponde", concluyó Acosta.