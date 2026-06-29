El Puerto recibe al buque "Midjur" para la exportación de carinata con destino a Países Bajos

El Consorcio de gestión del Puerto de San Pedro confirmó el arribo de una nueva embarcación que operará en la terminal portuaria para llevar adelante una exportación orientada a la producción de biocombustibles de segunda generación.

Se trata del buque "Midjur", de bandera de Malta y una eslora de 190 metros, cuya procedencia es la ciudad portuaria de Orán, en Argelia. De acuerdo al cronograma de la operatoria naval, el arribo de la gran embarcación está estimado para la mañana de este martes 30 de junio.

La nave amarrará de forma directa en el sector del muelle elevador, donde se iniciarán las maniobras de carga de carinata, una oleaginosa que viene ganando un fuerte protagonismo en la región pampeana como cultivo invernal y de cobertura. El cargamento completo tendrá como destino final los Países Bajos, uno de los principales centros europeos de procesamiento e importación de este tipo de materias primas sustentables.

El aceite de carinata (Brassica carinata) se utiliza para la producción de biocombustible para la aviación civil (SAF), permitiendo una reducción drástica en las emisiones de carbono. Al tratarse de un cultivo que no está destinado al consumo humano y que se realiza entre las campañas de los cultivos estivales tradicionales, su desarrollo optimiza el uso del suelo sin competir con la producción alimentaria, transformando a terminales portuarias como la de San Pedro en eslabones estratégicos para su inserción en el mercado internacional de energías renovables.