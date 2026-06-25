Presentaron la Quema del Demonio y las actividades para el mes de julio

El Municipio de San Pedro presentó este jueves una amplia agenda de actividades culturales, turísticas e institucionales que se desarrollarán durante las próximas semanas en diversos espacios de la ciudad y las localidades vecinas. El anuncio, realizado en la Casona de Turismo, ratifica el trabajo conjunto entre el Estado local, clubes, colectividades y emprendedores para dinamizar la economía regional a través del turismo de cercanía. La conferencia de prensa estuvo encabezada por la directora de Turismo, Marcela Cuñer, y el director de Cultura, Roberto González. También participaron referentes de la comunidad como Pamela Rivas (Cultura); Mauro Crivelli (Agrupación Mallorca); Stellia Maris Ginesta Martí y Susana Díaz (Casal Catalá); María Inés Corda (Museo Histórico “Fray José María Bottaro”); y Juan Cruz Tonelli (Club Paraná).

El Centro de Formación Laboral N° 402 abre la inscripción para nuevos cursos gratuitos


El Centro de Formación Laboral (CFL) N° 402 de San Pedro anunció la apertura del período de inscripción para los nuevos cursos de formación profesional correspondientes al próximo ciclo, cuya oferta educativa es completamente gratuita y está orientada a mejorar la inserción laboral en la región.

El proceso de registro de aspirantes formalizará su inicio a partir del próximo miércoles 1 de julio de manera estrictamente presencial en la sede de la institución, ubicada en la calle Mitre 455, en el horario de 19:00 a 21:00.

Para esta etapa académica, las alternativas de capacitación disponibles comprenden los cursos de Auxiliar en Instituciones Educativas, Gestión de Redes Sociales, Operador de Software de Gestión Administrativa, Inglés para Negocios Nivel 2, Técnicas de Diseño Gráfico Nivel 2 y Gestión Humanitaria del Hábitat.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 17 años. Al momento de la inscripción, los interesados deberán presentar la documentación requerida por las autoridades del centro educativo, la cual consiste en tres fotocopias del Documento Nacional de Identidad, una fotocopia del Código Único de Identificación Laboral (CUIL) y una fotocopia del certificado de estudios de nivel primario o secundario.

Desde la dirección del CFL N° 402 señalaron la importancia de estas propuestas pedagógicas como herramientas destinadas a dotar de competencias teóricas y prácticas a los ciudadanos en pos de favorecer el desarrollo profesional local. La institución habilitó la línea telefónica 3329-320718 para atender dudas y canalizar consultas, además de sus canales oficiales de comunicación digital.