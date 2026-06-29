El campeon nacional de taekwondo Jeremías Casco fue recibido por el Intendente

El intendente Cecilio Salazar recibió en su despacho a Jeremías Nahuel Casco, integrante de la Escuela Municipal de Taekwondo de Los Cazadores, en reconocimiento a su destacada actuación deportiva y a su reciente consagración como campeón nacional.

Del encuentro participaron también el secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez; el director de Deportes, Pablo Guereta; y el profesor Federico Cabrera, quien acompaña el desarrollo deportivo del joven atleta.

Con tan solo 12 años, Jeremías representa a la Escuela Municipal de Taekwondo de Los Cazadores y a la Federación de Taekwondo de la Ciudad de Buenos Aires. Tras haber obtenido el subcampeonato nacional en 2025 en la categoría Cadete hasta 33 kg, este año logró consagrarse campeón nacional en la categoría Cadete Poom hasta 33 kg, durante el Campeonato Nacional disputado en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD).

Durante la visita institucional, el jefe comunal le entregó un presente en reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. El obsequio consistió en una empeinera con sensor, un elemento tecnológico indispensable utilizado en las competencias oficiales de la disciplina, además de un mate como recuerdo del encuentro en el palacio municipal.

Jeremías continuará ahora con su intensa preparación de cara a un nuevo desafío de carácter internacional. En octubre de este año representará a la Argentina en la Copa Kukkiwon, que se disputará en Lima, Perú. Dicho torneo otorga puntos para el ranking internacional y constituye un paso fundamental en su proyección hacia futuras competencias panamericanas.