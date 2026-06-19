Dos hombres armados fueron aprehendidos tras alterar el orden público

Dos hombres de 31 y 34 años fueron aprehendidos por personal de la Estación de Policía Comunal tras protagonizar disturbios en la vía pública portando armas civiles.

El hecho se registró en la calle Emilio Ruffa al 1200, donde los efectivos policiales interceptaron a los involucrados mientras alteraban el orden público. Al momento de la requisa superficial, las autoridades constataron que uno de los sujetos portaba un arma blanca, mientras que el restante refirió la tenencia de un elemento contundente.

Ambos ciudadanos fueron trasladados a la dependencia policial por infracción al artículo 42 de la Ley 8031/73 de la provincia de Buenos Aires, que sanciona la portación de armas de manera flagrante sin justificación.

Tras notificárseles la formación de la causa correspondiente, los contraventores recuperaron la libertad supeditada bajo los términos del artículo 119 del código ritual. En las actuaciones administrativas tomó intervención el Juzgado de Paz Letrado de San Pedro.