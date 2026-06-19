Proponen implementar la firma digital y el expediente electrónico en el Concejo Deliberante

El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó un proyecto de decreto destinado a modernizar el funcionamiento administrativo y legislativo del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Pedro, mediante la implementación de la firma digital y el expediente electrónico. La iniciativa busca establecer el régimen técnico-legal para avanzar hacia la "despapelización" de la administración pública local, fundamentada en el marco normativo vigente a nivel nacional y provincial. De acuerdo con el texto de la propuesta, el nuevo sistema se regirá bajo los principios de equivalencia funcional, neutralidad tecnológica y progresividad. El proyecto detalla qué documentos deberán ser suscritos de manera digital, define la plataforma oficial que se adoptará para tal fin, regula la gestión de los certificados correspondientes y prevé la capacitación obligatoria del personal del cuerpo deliberativo. Para garantizar una transición ordenada, la iniciativa contempla un cronograma de implement...

Dos hombres armados fueron aprehendidos tras alterar el orden público

 


Dos hombres de 31 y 34 años fueron aprehendidos por personal de la Estación de Policía Comunal tras protagonizar disturbios en la vía pública portando armas civiles.

El hecho se registró en la calle Emilio Ruffa al 1200, donde los efectivos policiales interceptaron a los involucrados mientras alteraban el orden público. Al momento de la requisa superficial, las autoridades constataron que uno de los sujetos portaba un arma blanca, mientras que el restante refirió la tenencia de un elemento contundente.

Ambos ciudadanos fueron trasladados a la dependencia policial por infracción al artículo 42 de la Ley 8031/73 de la provincia de Buenos Aires, que sanciona la portación de armas de manera flagrante sin justificación.

Tras notificárseles la formación de la causa correspondiente, los contraventores recuperaron la libertad supeditada bajo los términos del artículo 119 del código ritual. En las actuaciones administrativas tomó intervención el Juzgado de Paz Letrado de San Pedro.