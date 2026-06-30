Doble intervención de Bomberos por el incendio total de una vivienda y un principio de siniestro con una garrafa

Dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de San Pedro acudieron de urgencia este lunes a un incendio estructural desatado en una vivienda ubicada en la zona de Bajo Puerto, a la altura del poste 29. El siniestro movilizó a los servidores públicos a bordo de las unidades operativas 43 y 38.

Al arribar al lugar de la emergencia, el personal de bomberos tomó contacto con la propietaria del inmueble afectado. "Las pérdidas fueron totales", confirmó Héctor Keudell, oficial a cargo del operativo de rescate y extinción.

Según precisaron las fuerzas de seguridad intervinientes, la propiedad siniestrada consistía en un monoambiente subdividido en su interior que constaba de instalaciones de baño, cocina-comedor y una habitación. Gracias al rápido despliegue de las dos dotaciones, los agentes lograron sofocar el fuego por completo y evitaron que las llamas se propagaran hacia las viviendas linderas de la zona.

Poco después, los servidores públicos debieron intervenir en un segundo incidente registrado en una vivienda de calle Dr. Rojas al 2071. En ese lugar, una garrafa tomó fuego en momentos en que los moradores se encontraban cocinando, presuntamente a raíz de una rotura en la manguera de conexión. Al arribar la dotación de bomberos, los damnificados ya habían logrado retirar el elemento hacia el exterior del inmueble, lo que evitó que el foco ígneo se propagara al resto de las dependencias de la casa.