Destacada actuación y podios para el atletismo sampedrino en el CENARD

Gobernador Castro: Continúa la campaña de residuos electrónicos tras recolectar casi dos toneladas de materiales
Gobernador Castro: Continúa la campaña de residuos electrónicos tras recolectar casi dos toneladas de materiales
La Dirección de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico lleva adelante este martes 30 de junio una nueva jornada de recepción de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), la cual se desarrolla en el horario de 10.00 a 14.00 frente a las instalaciones de la Delegación Municipal de la localidad de Gobernador Castro.