Destacada actuación y podios para el atletismo sampedrino en el CENARD

La Escuela Municipal de Atletismo sumó una destacada actuación el pasado sábado durante su participación en un torneo desarrollado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), donde la delegación de San Pedro cosechó excelentes resultados en distintas categorías.

En la división U23, Candela Basaldúa exhibió un gran nivel al quedarse con el primer puesto en la prueba de 400 metros con vallas, logrando además subirse al podio en el tercer lugar de los 800 metros llanos.

Por su parte, la categoría U20 tuvo como protagonista a Aaron Mindurry, quien se consagró ganador en los 200 metros y obtuvo el segundo puesto en la exigente competencia de los 400 metros con vallas.

La cosecha sampedrina se completó en la divisional U18 a través de Miguel Medina, quien alcanzó la tercera posición en los 800 metros y finalizó en el sexto lugar de los 400 metros con vallas, cerrando una jornada plenamente positiva para el deporte local en el ámbito nacional.