Corte de energía programado para dos barrios

COOPSER anunció la realización de un corte de energía programado para este jueves 18, con el objetivo de ejecutar tareas de mantenimiento en las líneas de media tensión de la ciudad. La interrupción del suministro se extenderá en el horario de 10:00 a 12:00 horas.

Los trabajos afectarán a los usuarios ubicados en la calle San Martín, desde la altura de 3100 al 4000, correspondiente al Barrio Arcor. Asimismo, se verá afectada la zona del Camino Vapor Nacional Correo, del 500 al 1000, en el sector del Barrio Bajo Cementerio.

Desde la organización informaron que las labores quedan sujetas a las condiciones climáticas, por lo que en caso de registrarse mal tiempo, la jornada de mantenimiento será reprogramada para una nueva fecha.



