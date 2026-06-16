Comienza la implementación del Programa de Salud Escolar Bonaerense en primer grado de las escuelas locales

La Secretaría de Salud, comunicó que este miércoles se pondrá en marcha la aplicación local del Programa de Salud Escolar Bonaerense, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. El despliegue territorial de las jornadas de atención médica tendrá su inicio en las instalaciones de la Escuela Primaria Nº 4, ubicada en la calle Depietri 750.

La propuesta sanitaria está dirigida de manera específica a los niños y niñas que cursan el primer grado de la educación primaria. A través de este dispositivo, los equipos profesionales buscan detectar de forma oportuna diferentes problemáticas de salud, promover hábitos de vida saludables, prevenir patologías estacionales y realizar un seguimiento exhaustivo e integral del crecimiento y desarrollo durante la infancia.

La implementación de este esquema de cobertura médica se desarrollará mediante una labor articulada entre el sistema de salud pública local, la Jefatura Distrital de Educación y los respectivos equipos directivos y docentes de los establecimientos educativos. Mediante estos controles presenciales en el ámbito escolar, el Estado municipal busca acompañar a las familias y a las comunidades pedagógicas, garantizando el acceso a la medicina preventiva en una etapa clave del crecimiento.