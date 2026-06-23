Capacitaron en RCP a personal de la Casa de Abrigo "Domingo F. Sarmiento"

La Feria Municipal de Emprendedores llevará a cabo este domingo una jornada comunitaria de intercambio de figuritas del Mundial, coincidiendo con el inicio de la instancia de 16avos de final del certamen futbolístico. El encuentro se desarrollará en las instalaciones del Paseo Público Municipal y tiene como propósito generar un espacio de encuentro para los vecinos y aficionados, en el marco de la expectativa por el desempeño del seleccionado nacional y de su capitán, Lionel Messi.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Cuidadores y preceptores de la Casa de Abrigo "Domingo F. Sarmiento" participaron de una capacitación sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios. La actividad fue organizada en conjunto por la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad y la Secretaría de Salud de la municipalidad.
El encuentro tuvo como objetivo principal brindar al personal las habilidades y los conocimientos necesarios para actuar como primera intervención ante accidentes o situaciones de emergencia que puedan registrarse en la institución.
La jornada de formación teórica y práctica estuvo a cargo del licenciado en Enfermería Héctor Martín Menegoni, quien instruyó a los asistentes en las maniobras esenciales de asistencia inmediata.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones