Capacitaron en RCP a personal de la Casa de Abrigo "Domingo F. Sarmiento"

Cuidadores y preceptores de la Casa de Abrigo "Domingo F. Sarmiento" participaron de una capacitación sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios. La actividad fue organizada en conjunto por la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad y la Secretaría de Salud de la municipalidad.

El encuentro tuvo como objetivo principal brindar al personal las habilidades y los conocimientos necesarios para actuar como primera intervención ante accidentes o situaciones de emergencia que puedan registrarse en la institución.

La jornada de formación teórica y práctica estuvo a cargo del licenciado en Enfermería Héctor Martín Menegoni, quien instruyó a los asistentes en las maniobras esenciales de asistencia inmediata.