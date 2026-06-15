Canotaje: Náutico se quedó con la primera fecha del Provincial en La Plata

El Club Náutico San Pedro se coronó ganador de la clasificación general institucional tras completarse la primera fecha del Campeonato Provincial de Medio Fondo y la tercera del Campeonato Provincial de Maratón.

El certamen, perteneciente al calendario oficial de la Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks (Fe.Bo.Ca.K.), se disputó el pasado fin de semana en la localidad de Ensenada bajo la organización del Club de Regatas La Plata y la fiscalización de la propia entidad madre de la disciplina.

Las regatas se desarrollaron a lo largo del sábado 13 y el domingo 14 de junio de 2026 sobre las aguas del Arroyo Doña Flora y el Río Santiago. La competencia reunió a delegaciones de 22 instituciones de todo el territorio bonaerense, presentando un marco de alta exigencia con un promedio de al menos veinte palistas en cada una de las categorías largadas.

El Club Náutico San Pedro marcó el rumbo de la jornada con una numerosa y destacada delegación compuesta por 48 palistas de diferentes divisiones. A partir del desempeño sostenido de sus deportistas en las dos jornadas de regatas, el "Celeste" logró la mayor sumatoria de puntos del campeonato, lo que le permitió adjudicarse el primer puesto institucional de la fecha. Detrás del conjunto sampedrino se ubicaron el Club de Regatas La Marina en la segunda posición y la entidad anfitriona, Regatas La Plata, en el tercer lugar del podio.

También participaron nutridas delegaciones y obtuvieron buenos resultados el club Pescadores y Náutica, la Escuela de Canotaje Las Canaletas y El Ribereño.