Canotaje: Gonzalo Sosa se entrena con la selección nacional de cara al Mundial y el Panamericano

El palista del Club Náutico San Pedro, Gonzalo Sosa, se encuentra concentrado con la Selección Argentina de Canotaje en la ciudad bonaerense de Tigre, donde lleva adelante la preparación final previa a sus próximos compromisos internacionales.

Sosa logró la clasificación a las citas internacionales luego de obtener destacados resultados en los selectivos nacionales organizados por la federación de la especialidad. De esta manera, el deportista sampedrino se aseguró un lugar en la delegación oficial que representará al país en el Campeonato Mundial Junior y Sub-23 de Velocidad de la Federación Internacional de Canotaje (ICF), el cual se desarrollará del 1 al 5 de julio en la ciudad de Dartmouth, Nueva Escocia, Canadá.

Asimismo, el palista del Club Náutico San Pedro fue confirmado dentro del equipo nacional que competirá de forma posterior en el Campeonato Panamericano de la disciplina, completando un exigente calendario internacional.



