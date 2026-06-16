ARBA recordó el vencimiento de la cuota tres del Impuesto Inmobiliario Urbano con descuentos del 10% por pago a término

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) recordó que se encuentra vigente el plazo para abonar la cuota tres del Impuesto Inmobiliario Urbano, correspondiente tanto a la planta edificada como a la baldía. Aquellos contribuyentes que se encuentren al día con sus obligaciones tributarias y realicen el pago en término accederán a una bonificación del 10%, beneficio que se aplica de manera independiente al medio de pago seleccionado.

Para la cancelación de la tasa de forma remota, la plataforma web oficial del organismo dispone de la sección "Pagá tus impuestos", un espacio digital que habilita las transacciones mediante tarjetas de crédito o la generación del código de pago electrónico para redes de cajeros automáticos. Asimismo, el sistema administrativo mantiene operativa la opción de pago digital a través de la aplicación Cuenta DNI, la cual permite efectuar el trámite mediante el escaneo del código QR enviado por correo electrónico institucional.

Por otra parte, la modalidad de gestión presencial continúa disponible para los ciudadanos que opten por las bocas de cobro de la red Provincia Net Pagos o las entidades bancarias debidamente habilitadas. En estos casos, los usuarios deben efectuar de manera previa la descarga e impresión de las boletas de liquidación correspondientes desde el portal institucional de la agencia de recaudación.