Aprehendieron a un menor de 14 años que disparó contra otro con un arma "tumbera"



Un joven de 14 años fue aprehendido en las últimas horas tras ser sorprendido mientras efectuaba disparos con un arma de fabricación casera, conocida coloquialmente como "tumbera", contra otro adolescente de su misma edad, en el marco de un conflicto de larga data entre ambos, informaron hoy fuentes policiales. Un joven de 14 años fue aprehendido en las últimas horas tras ser sorprendido mientras efectuaba disparos con un arma de fabricación casera, conocida coloquialmente como "tumbera", contra otro adolescente de su misma edad, en el marco de un conflicto de larga data entre ambos, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho se registró ayer por la tarde en la intersección de las calles Manuel Iglesias y Fray Cayetano Rodríguez. Efectivos policiales que patrullaban la zona intervinieron de urgencia al percatarse de la situación.

Según detallaron los voceros, el agresor gatilló el arma de fabricación artesanal hacia la víctima sin llegar a ocasionarle heridas.

Tras una breve persecución, el personal policial logró reducir al menor y secuestrar el armamento utilizado en el ataque.

El adolescente fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó imputado por los delitos de "Abuso de arma" y "Tenencia ilegal de arma de guerra".

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Joven del Departamento Judicial de San Nicolás, que dispuso las actuaciones de rigor para el fuero de responsabilidad penal juvenil.