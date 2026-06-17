Aprehendieron a dos jóvenes en La Tosquera con una moto adulterada

Personal policial del destacamento de La Tosquera aprehendió ayer a dos jóvenes de 20 años en las inmediaciones de la Escuela N° 44.

Ambos ciudadanos circulaban a bordo de una motocicleta de 150 cc que presentaba la numeración del cuadro y del motor totalmente suprimida.

A raíz de esta irregularidad, los ocupantes del rodado fueron trasladados a la dependencia policial correspondientes. Allí se les notificó la imputación en una causa caratulada como falsificación, alteración o supresión de la numeración de un objeto registrable, bajo los términos del artículo 289 del Código Penal, quedando formalmente a disposición de la Justicia.