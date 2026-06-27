Aprehenden a tres hombres en diferentes puntos de la ciudad con marihuana y cocaína

Tres hombres fueron aprehendidos ayer en distintos puntos de la ciudad luego de que el personal policial detectara que tenían en su poder sustancias estupefacientes en pequeñas cantidades destinadas al consumo personal.

Las detenciones se produjeron en el marco de las recorridas preventivas y los operativos de identificación de rutina que las fuerzas de seguridad despliegan en la localidad. Durante los controles, los efectivos policiales procedieron a interceptar a los tres individuos, de 25, 31 y 39 años de edad, a quienes se les incautó marihuana y cocaína en cantidades mínimas.

Tras el hallazgo de las sustancias, los tres implicados fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente. Allí se les notificó formalmente el inicio de una causa penal por infracción a la Ley de Drogas, bajo la carátula de tenencia de estupefacientes para consumo personal. Cumplimentados los recaudos legales vigentes, los hombres recuperaron la libertad y se retiraron de la seccional. En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 en turno del Departamento Judicial de la región.