Alerta vial por intensos bancos de neblina que reducen la visibilidad en los accesos

La Dirección de Tránsito, dependiente de la Secretaría de Seguridad municipal, solicitó a los conductores circular con extrema precaución por la vía pública debido a la presencia de intensos bancos de neblina que reducen considerablemente la visibilidad en toda la región, informaron hoy fuentes oficiales.

Las autoridades locales emitieron un aviso de alerta meteorológica y vial, haciendo especial hincapié en la necesidad de extremar los cuidados en las zonas de acceso y egreso a la ciudad, como así también en las rutas provinciales y nacionales que atraviesan el partido.

Ante esta situación, el organismo recomendó mantener las luces bajas encendidas, aumentar la distancia de frenado entre vehículos, evitar maniobras de sobrepaso bruscas y reducir la velocidad habitual para prevenir siniestros viales derivados de las condiciones climáticas adversas que afectan la transitabilidad durante las primeras horas de la jornada.