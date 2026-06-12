Alerta vial por intensos bancos de neblina que reducen la visibilidad en los accesos

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, visitó la localidad bonaerense de San Pedro para encabezar un encuentro de trabajo en la Sociedad Rural local, donde se reunió con representantes de diversas entidades rurales de la región con el objetivo de analizar los principales temas que componen la agenda del sector agropecuario. Durante la jornada se abordaron múltiples asuntos vinculados a la actividad productiva, institucional y gremial a nivel nacional y provincial. Entre los puntos más destacados, los dirigentes dialogaron sobre la situación actual del INTA y del SENASA, la fuerte presión impositiva que enfrenta el sector, las problemáticas de seguridad en el ámbito rural, las negociaciones en torno a la Ley de Semillas, las normativas vigentes sobre aplicaciones periurbanas y los avances legislativos relacionados con una futura Ley de Agroquímicos.
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La Dirección de Tránsito, dependiente de la Secretaría de Seguridad municipal, solicitó a los conductores circular con extrema precaución por la vía pública debido a la presencia de intensos bancos de neblina que reducen considerablemente la visibilidad en toda la región, informaron hoy fuentes oficiales.
Las autoridades locales emitieron un aviso de alerta meteorológica y vial, haciendo especial hincapié en la necesidad de extremar los cuidados en las zonas de acceso y egreso a la ciudad, como así también en las rutas provinciales y nacionales que atraviesan el partido.
Ante esta situación, el organismo recomendó mantener las luces bajas encendidas, aumentar la distancia de frenado entre vehículos, evitar maniobras de sobrepaso bruscas y reducir la velocidad habitual para prevenir siniestros viales derivados de las condiciones climáticas adversas que afectan la transitabilidad durante las primeras horas de la jornada.
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