Acto de homenaje a Perón, a 52 años de su muerte

El Partido Justicialista de San Pedro rendirá homenaje este miércoles 1º de julio al fundador y líder del movimiento, el General Juan Domingo Perón, al cumplirse 52 años de su fallecimiento.

El acto está programado para las 16 horas en el busto ubicado en la intersección de la calle que lleva el nombre del tres veces Presidente de la Nación y Avenida Sarmiento.

Distintas agrupaciones y dirigentes del peronismo sampedrino confirmaron su presencia, en medio de la incertidumbre con respecto al posicionamiento que cada uno tendrá en el armado previo al proceso electoral del año próximo.