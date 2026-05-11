Tareas de remoción de un árbol en riesgo interrumpen el tránsito en la zona céntrica

Personal de Defensa Civil y operarios del área de Parques y Jardines, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, encabezan un operativo en la esquina de Belgrano y Ayacucho para proceder a la remoción de un árbol. Las tareas, que se desarrollan durante la mañana de hoy, responden a la necesidad de garantizar la seguridad en la zona ante el riesgo detectado en el ejemplar de jacarandá.

Debido al despliegue de maquinaria y del personal municipal abocado a las maniobras, el tránsito vehicular en dicha intersección se encuentra interrumpido de manera momentánea. Las autoridades locales solicitaron a los conductores evitar la zona y circular con precaución por las arterias lindantes hasta tanto finalicen los trabajos y se logre despejar la calzada por completo.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos informaron que el operativo busca prevenir posibles incidentes derivados del estado del árbol, cuya estabilidad se encontraba comprometida. Se espera que la circulación sea normalizada en el transcurso de las próximas horas, una vez que se retiren las ramas y el tronco del lugar.



