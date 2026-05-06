San Pedro participó de la asamblea provincial de turismo en Punta Indio para coordinar estrategias ante la caída del consumo



El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, encabezó en la localidad de Punta Indio la primera Asamblea Anual 2026 del Consejo Provincial de Turismo (CoProTur). El encuentro contó con la participación de representantes de 35 municipios bonaerenses, entre ellos una delegación de San Pedro integrada por el secretario de Desarrollo Económico, Luciano Arias, el subsecretario de Producción, Ariel Álvarez, y el director de Cultura y Turismo, Roberto González. El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, encabezó en la localidad de Punta Indio la primera Asamblea Anual 2026 del Consejo Provincial de Turismo (CoProTur). El encuentro contó con la participación de representantes de 35 municipios bonaerenses, entre ellos una delegación de San Pedro integrada por el secretario de Desarrollo Económico, Luciano Arias, el subsecretario de Producción, Ariel Álvarez, y el director de Cultura y Turismo, Roberto González.

Durante la jornada, las autoridades provinciales y municipales analizaron el impacto del complejo escenario económico nacional en el sector. Según las cifras presentadas, la actual coyuntura se tradujo en una sensible baja de la actividad, con una pérdida de 1,2 millones de turistas en territorio bonaerense en comparación con la temporada 2022/23. Ante esta situación, el Gobierno provincial reafirmó su compromiso de fortalecer el turismo como una política de Estado mediante el trabajo articulado con los distritos, cámaras empresarias y sectores sindicales.

En el marco de la asamblea, se realizó el lanzamiento del "Sello de Calidad Bonaerense". Esta iniciativa busca promover una gestión turística que sea inclusiva, sostenible y adaptada a las necesidades operativas de los prestadores locales. El programa apunta a elevar los estándares de servicio en los destinos provinciales, reforzando al mismo tiempo la identidad de cada región y fomentando el desarrollo económico local.

Desde la delegación sampedrina destacaron la importancia de participar en estos espacios de concertación para alinear estrategias que permitan sostener el flujo de visitantes y potenciar los atractivos del partido en un contexto de retracción del consumo. La articulación con la Provincia resulta clave para acceder a nuevas herramientas de promoción y programas de capacitación técnica para los emprendedores del sector turístico regional.