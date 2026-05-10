Ruta 191: un motociclista resultó herido tras chocar con una camioneta

​El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 4.5 de la mencionada traza provincial cuando, por causas que aún se intentan establecer, una motocicleta Motomel de 150 centímetros cúbicos y color rojo impactó contra una camioneta Dodge Journey negra. El rodado menor era conducido por un hombre de 54 años, mientras que el vehículo de mayor porte era guiado por un ciudadano de 47 años.

​Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta debió ser asistido y trasladado al nosocomio local por una unidad de emergencias para evaluar la magnitud de sus lesiones, las cuales fueron calificadas posteriormente como de carácter leve.

​En el lugar del hecho trabajó personal de la Policía Científica, que realizó las pericias accidentológicas correspondientes para determinar la mecánica del choque. El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía N° 11 en turno, que dispuso las actuaciones de rigor pertinentes.

Un motociclista sufrió heridas leves tras protagonizar una colisión con una camioneta sobre la Ruta Provincial N° 191 durante la tarde de ayer, según informaron fuentes policiales.