Robó una garrafa, fue retenido por vecinos cuando escapaba y quedó detenido

Un hombre de 36 años fue aprehendido durante la madrugada de hoy por efectivos de la Estación de Policía Comunal (EPC) en la calle Liniers al 1400, luego de haber sido retenido por un grupo de vecinos cuando intentaba escapar tras cometer un ilícito en el barrio.

De acuerdo con fuentes policiales, el incidente se inició cuando el sospechoso fue sorprendido mientras observaba de manera sospechosa hacia el interior de la vivienda de una joven de 18 años. Al verse descubierto por los residentes de la zona, el sujeto emprendió rápidamente la huida.

En el trayecto de su escape, el imputado sustrajo una garrafa de gas de 10 kilos de color azul de una propiedad lindera, perteneciente a una vecina de 58 años. Los habitantes del sector se percataron de la maniobra y lograron interceptar y demorar al sospechoso a pocos metros del lugar hasta el arribo de los móviles policiales.

En el hecho tomó intervención la fiscalía en turno, que dispuso la notificación formal de la causa por el delito de hurto. El aprehendido permanece alojado en el sector de calabozos de la dependencia policial a la espera de su traslado a la sede judicial para prestar declaración de rigor, en tanto que la garrafa recuperada ya fue restituida a su propietaria.