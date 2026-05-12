Paro de profesionales de la salud: CICOP reconoce avances en el diálogo pero reclama por aumentos adeudados

Los profesionales de la salud pública nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), seccional San Pedro, cumplen hoy una jornada de paro por 24 horas en reclamo de mejoras salariales, el pago de deudas retroactivas del año anterior y mayores medidas de seguridad en las instituciones sanitarias del distrito.

La medida de fuerza, que afecta la atención programada en el Hospital Municipal "Dr. Emilio Ruffa" y en los centros de salud de las localidades, manteniendo únicamente las guardias de emergencia, fue ratificada tras una asamblea donde se analizó la última oferta del Departamento Ejecutivo. A pesar de que las autoridades municipales ofrecieron aplicar dos de las escalas que implican un aumento del 5%, los profesionales consideraron que la propuesta no contempla la totalidad de la deuda acumulada.

El Dr. Gabriel Yocco, directivo de la seccional local de CICOP, explicó que si bien existe un canal de diálogo con la gestión del intendente Cecilio Salazar, la brecha económica persiste. "Tenemos diálogo con el Ejecutivo, el lunes de la semana pasada estuvimos reunidos con el Intendente. Tuvimos una propuesta que en asamblea se consideró insuficiente. Es mucha la deuda y el Municipio nos transmitió que está muy complicado el tema financiero, pero los profesionales también están afectados por la misma situación económica", señaló el representante gremial.

Uno de los puntos centrales del conflicto radica en la falta de acuerdos sobre las sumas adeudadas del periodo anterior. En ese sentido, Yocco detalló que la contrapropuesta del gremio apunta a que se apliquen también los retroactivos correspondientes. "No tuvimos una respuesta concreta con respecto a los retroactivos de 2025. De eso no tuvimos respuestas y se definió la medida de fuerza. Lo que pretendemos es que podamos cerrar lo adeudado del 2025. Hubo un avance, tuvimos una respuesta, hay un canal de diálogo abierto, pero hasta ahora no es suficiente", remarcó.

Asimismo, la organización sindical volvió a poner el foco en la vulnerabilidad que enfrenta el personal sanitario ante reiterados hechos de inseguridad y violencia en el ámbito laboral. Los profesionales denuncian que las gestiones para implementar un protocolo de circulación en conjunto con la Subsecretaría de Género no han prosperado.

"Habíamos quedado en establecer un protocolo para la circulación de pacientes y otras personas. No tuvimos respuestas con respecto a eso, quedó en la nada. Se avanza en algún sentido y luego se diluye y no tenemos respuestas concretas", advirtió Yocco, quien además precisó que "ocurren reiterados episodios menores de inseguridad en distintos puntos del hospital".

Desde el gremio indicaron que la continuidad de las medidas de fuerza dependerá de la evolución de las negociaciones en los próximos días, supeditadas a la aparición de una oferta que logre recomponer el poder adquisitivo del sector y garantice condiciones laborales seguras en el sistema de salud pública sampedrino.

Foto gentileza La Radio 92.3