Nuevos Aires impulsa la creación de una "Casa del Estudiante" en San Pedro para jóvenes de las localidades

El bloque de concejales Nuevos Aires presentó un proyecto de resolución ante el Honorable Concejo Deliberante para solicitar al Departamento Ejecutivo la puesta en funcionamiento de una "Casa del Estudiante de las Localidades". La iniciativa, impulsada por los ediles Paola Basso, Belén Santos y Damián Mosquera, busca brindar un espacio de contención, descanso y estudio para los alumnos que deben trasladarse desde los puntos más alejados del partido hacia la ciudad cabecera.

La propuesta surge como respuesta a las dificultades que enfrentan diariamente los residentes de Santa Lucía, Gobernador Castro, Río Tala, Doyle, Vuelta de Obligado y Los Cazadores. Según detallaron los autores del proyecto, las grandes distancias y las limitaciones en las frecuencias del transporte público generan "tiempos muertos" de hasta tres horas entre cursadas. Durante esos intervalos, los estudiantes suelen quedar a la intemperie o en la vía pública, lo que afecta tanto su seguridad como su rendimiento académico.

El documento subraya que el derecho a la educación debe ser garantizado por el Estado mediante políticas que aseguren no solo el ingreso al sistema, sino también la permanencia y el egreso de los alumnos. En este sentido, la creación de este espacio físico equipado permitiría a los jóvenes estudiar en condiciones dignas, contar con la posibilidad de calentar sus alimentos y descansar adecuadamente entre los horarios de clase y el regreso a sus hogares.

Desde el bloque Nuevos Aires remarcaron que el proyecto no plantea un privilegio, sino una herramienta de equidad territorial para reducir la brecha de oportunidades entre los estudiantes de la zona urbana y los de las áreas rurales o localidades periféricas. Asimismo, recordaron que experiencias similares en otros municipios de la provincia de Buenos Aires han demostrado ser un factor determinante para que jóvenes de sectores rurales logren culminar sus estudios superiores y secundarios.

El articulado de la resolución solicita formalmente al Ejecutivo Municipal que arbitre los medios necesarios para la creación de esta sede en la ciudad de San Pedro. Además, sugiere realizar un relevamiento de inmuebles municipales que se encuentren disponibles o, en su defecto, gestionar convenios con instituciones intermedias que permitan el funcionamiento del centro de día a la brevedad.