Natación: Valentina Boari cerró con cinco medallas su histórica actuación en Chile

La nadadora sampedrina Valentina Boari, representante del Club de Pescadores y Náutica de San Pedro, completó su histórica actuación en la segunda edición del Torneo Promesas Olímpicas 2026 al cosechar un total de cinco medallas y coronarse campeona continental junto a la Selección Nacional.

El certamen, que reunió a los talentos juveniles más destacados de toda la región, finalizó con el equipo argentino adjudicándose la prestigiosa Copa Pacífico 2026 en las categorías Infantiles y Menores.

En la jornada de cierre del campeonato, la deportista local agigantó su cosecha personal al adjudicarse la medalla dorada en la posta de 4x100 metros libres y la presea de plata en los 200 metros libres, prueba en la que cronometró un tiempo de 2 minutos, 17 segundos y 47 centésimas. Estas conquistas se sumaron al notable desempeño que ya había exhibido en los días previos de competencia.

Durante el desarrollo del torneo, Boari había alcanzado lo más alto del podio tras imponerse de forma individual en los 100 metros libres y como integrante de la posta de 4x100 metros combinados. Asimismo, sumó un subcampeonato en los 50 metros libres, demostrando su regularidad y versatilidad en los diferentes estilos y distancias de la velocidad.

El aporte de la sampedrina no se limitó a los podios, ya que también sumó puntos vitales para la delegación nacional al finalizar en la cuarta posición en la exigente prueba de los 400 metros libres, donde logró rebajar en tres segundos su propia marca personal, y al alcanzar el quinto puesto en la final de los 200 metros combinados.