Más de 60 personas pasaron por la Jornada de Salud Sexual y Vacunación

Un total departiciparon de la Jornada de Salud Sexual para la Comunidad desarrollada en el playón de Benefactoras Sampedrinas. La iniciativa fue organizada de manera conjunta por la Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Pedro y el equipo de Salud Comunitaria de la Región Sanitaria IV, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Durante el operativo territorial, los equipos técnicos se centraron en el acceso a métodos anticonceptivos de larga duración. En ese marco, se concretó la colocación de 21 implantes subdérmicos y el retiro de otros 11, mientras que 16 mujeres recibieron asesoramiento integral sobre la vigencia y efectividad de los métodos que utilizan actualmente.

La jornada incluyó además servicios preventivos de salud reproductiva, mediante la realización de estudios de Papanicolaou (PAP). Estas acciones forman parte de los programas de detección temprana que buscan garantizar el seguimiento médico de las mujeres del distrito en sus propios barrios.

De manera complementaria, se dispuso una posta de vacunación donde vecinos y vecinas completaron sus esquemas de inmunización. En este espacio se aplicaron diversas dosis correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación, reforzando la cobertura sanitaria y la prevención de enfermedades en la comunidad local.