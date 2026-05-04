Más de 200 personas fueron asistidas por el Área de Discapacidad en operativos descentralizados

La Secretaría de Desarrollo de la Comunidad deldio a conocer el balance de gestión del área dedurante el mes de abril, periodo en el cual se brindó asistencia y asesoramiento a. Estas acciones se inscriben en la política deque la gestión local impulsa para facilitar el acceso a trámites en los diferentes puntos del Partido.

De acuerdo al informe oficial, la atención territorial se inició el 9 de abril en Gobernador Castro, donde se recibieron 32 consultas. El cronograma continuó con dos jornadas intensivas en la Oficina de Discapacidad, los días 16 y 30 de abril, alcanzando a 87 y 63 personas respectivamente. Además, el operativo realizado el 23 de abril en la Delegación de Río Tala sumó otras 22 atenciones a los registros mensuales.

En el marco de estas tareas de proximidad, se concretó la entrega de 36 Pases Libres Multimodales, un documento esencial para garantizar el acceso al transporte. Las autoridades destacaron que, durante este mes, el esfuerzo estuvo centrado en el seguimiento de expedientes y la entrega de documentación, razón por la cual no se asignaron nuevos turnos, priorizando la resolución de los trámites que ya se encontraban en curso.