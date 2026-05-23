Más de 100 deportistas del Club América accedieron al Operativo Integral de Control de Salud

La licenciada Marcela Cuñer asumirá nuevamente al frente de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de San Pedro, marcando su regreso al cargo que había ocupado hasta finales de marzo de 2023, momento en que se había alejado de la gestión pública en medio de diferencias políticas con el intendente Cecilio Salazar. En declaraciones brindadas a La Radio 92.3, la funcionaria repasó las circunstancias de su alejamiento y el proceso que derivó en su reincorporación al gabinete municipal. Al respecto, Cuñer admitió que en su momento existieron tensiones y que su salida no se dio en los mejores términos, pero destacó el valor del diálogo posterior para superar aquella etapa.
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La Secretaría de Salud de la Municipalidad llevó a cabo una nueva jornada del Operativo Integral de Control de Salud, destinada en esta oportunidad a los niños, niñas y adolescentes que practican actividades deportivas en el Club América. Durante la actividad, se brindó cobertura médica a más de 100 deportistas de la institución, quienes accedieron a las revisiones obligatorias y preventivas que componen este programa público.
Desde el gobierno local destacaron la importancia de mantener este esquema de articulación constante con las entidades intermedias del partido, señalando que el objetivo central es acompañar el crecimiento de los jóvenes y garantizar el cuidado de su salud en los ámbitos donde se desarrollan social y deportivamente.
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