Los trabajos de reparación de hormigón continuarán en el barrio Los Aromos



La Municipalidad de San Pedro confirmó la finalización de una serie de intervenciones críticas sobre la calzada urbana, en el marco del programa de mantenimiento de calles que se ejecuta en diversos sectores de la ciudad. Las cuadrillas de servicios públicos completaron con éxito las tareas de reparación del hormigón en las intersecciones de Martín Fierro y Belgrano, así como también en el cruce de Martín Fierro y 25 de Mayo. La Municipalidad de San Pedro confirmó la finalización de una serie de intervenciones críticas sobre la calzada urbana, en el marco del programa de mantenimiento de calles que se ejecuta en diversos sectores de la ciudad. Las cuadrillas de servicios públicos completaron con éxito las tareas de reparación del hormigón en las intersecciones de, así como también en el cruce de

Estas obras, que demandaron el retiro del material deteriorado y el posterior volcado de hormigón nuevo, forman parte de un plan integral orientado a mejorar la transitabilidad y garantizar la seguridad de los conductores en puntos de alto flujo vehicular. Con la culminación de estas tareas, la circulación en dichas esquinas quedará normalizada una vez cumplidos los tiempos técnicos de fraguado.

Desde la administración local informaron que el cronograma de mejoras viales no se detiene y que, en los próximos días, las tareas de bacheo y reparación de pavimento continuarán en el. Específicamente, los equipos de trabajo se trasladarán a la zona de las calles, donde se prevé una intervención similar para dar respuesta a los requerimientos de infraestructura de ese sector.