Laura Monfasani y el accionar de De Rosa sobre Vlaeminck: "Fue un delito, intentó hacer algo que ella no quería en un baño público de mujeres"

La subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad de San Pedro, Laura Monfasani, se refirió a la intervención del área en la causa judicial que involucra a los concejales Tamara Vlaeminck y Mauro De Rosa. En declaraciones al programa "Equipo de Radio", la funcionaria analizó la situación institucional generada tras la decisión de De Rosa de retomar su banca y brindó detalles sobre la denuncia original por abuso sexual.

Respecto a los hechos ocurridos a principios de año, Monfasani fue categórica al afirmar que "fue totalmente un delito lo que pasó en febrero en el Club Paraná". Al respecto, precisó que en aquel momento "había un acta armada en el club incluso con testigos" y subrayó que la medida perimetral para proteger a Vlaeminck "se pidió desde el primer momento por la gravedad de lo sucedido".

La titular del área de Género aclaró que "la denuncia es por abuso sexual simple" y describió la mecánica del episodio denunciado. "Es el caso de una persona que intentó hacer algo sin que la otra quisiera. Porque era 'no'. Ocurrió dentro de un baño público de mujeres, y había nenas, había otras menores, incluso la hija de Tamara", explicó la funcionaria. Asimismo, enfatizó la gravedad del contexto: "Tenés el hecho de gravedad ahí y el delito es ese. Estaban los dos en un establecimiento y él intentó hacer algo que ella no quería. Llámenlo como quieran pero eso es un abuso".

Monfasani también desestimó los argumentos que intentan desviar el foco de la acusación. "Después intentan alegar otras cosas que no tienen nada que ver. Si hay o no un vínculo anterior no hace a la cuestión", sentenció. En cuanto al estado actual de las medidas judiciales, informó que "ambos perímetros ya salieron", aunque señaló demoras administrativas al indicar que "ninguna de las notificaciones llegó".

La subsecretaria hizo hincapié en el impacto que genera el conflicto en el ámbito legislativo local. "Hay que pensar en la situación emocional de Tamara, no es un momento fácil el que está pasando", manifestó. En ese sentido, pidió reflexionar sobre lo que implica "compartir un mismo lugar en el Concejo Deliberante con la persona que intentó abusarte y además con gente que opina y otras cuestiones que en su momento serán dadas a conocer".

Además, descartó cualquier posibilidad de que, una vez notificadas las perimetrales, puedan convivir dentro de un mismo espacio, en los bloques o el recinto de sesiones.