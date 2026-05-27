La Biblioteca Popular Rafael Obligado sumó los nuevos títulos adquiridos en la Feria del Libro

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La Biblioteca Popular Rafael Obligado puso a disposición de sus asociados, a partir de este martes 26 de mayo, el material bibliográfico adquirido recientemente en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026. Esta incorporación de nuevos volúmenes fue posible a través del programa Libro%, impulsado por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), que otorga un subsidio especial a las instituciones para la compra de textos a mitad de precio directamente en el evento literario.
El catálogo seleccionado para esta oportunidad abarca una propuesta diversa orientada a diferentes franjas etarias e intereses. La adquisición incluye novelas románticas, históricas y policiales, así como también ensayos filosóficos, publicaciones sobre desarrollo personal y los últimos lanzamientos de autores consagrados, sumado a un sector destinado a la literatura juvenil e infantil.
La institución atiende al público en su sede de lunes a viernes, en el horario corrido de 11.00 a 19.00. Para acceder al servicio de préstamo a domicilio se requiere contar con la condición de socio activo, cuya cuota mensual se fijó en 5000 pesos. Al momento del alta, los interesados deben abonar dos cuotas por adelantado y presentar el Documento Nacional de Identidad junto a un recibo de servicio que certifique el domicilio actual.
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