Recuperaron en un allanamiento un caño de desagüe robado

  Un hombre fue imputado por el delito de hurto luego de un allanamiento en su vivienda de la calle Liniers, donde las fuerzas de seguridad lograron recuperar un caño de desagüe que había sido robado días atrás. El procedimiento fue el resultado de una investigación conjunta entre el Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal (EPC) San Pedro y la Sub DDI Baradero-San Pedro. La causa penal se inició a raíz de una denuncia radicada en la comisaría local por un vecino de 63 años. Según la presentación de la víctima, el hecho delictivo había ocurrido el pasado sábado en horas de la tarde en una propiedad ubicada en la intersección de la calle Saavedra al 1299, lugar de donde los malvivientes sustrajeron el elemento de infraestructura.

La Biblioteca Popular Rafael Obligado sumó los nuevos títulos adquiridos en la Feria del Libro

 


La Biblioteca Popular Rafael Obligado puso a disposición de sus asociados, a partir de este martes 26 de mayo, el material bibliográfico adquirido recientemente en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026. Esta incorporación de nuevos volúmenes fue posible a través del programa Libro%, impulsado por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), que otorga un subsidio especial a las instituciones para la compra de textos a mitad de precio directamente en el evento literario.

Con el objetivo de agilizar la circulación de las novedades y dar respuesta a la demanda de los usuarios en lista de espera, la comisión directiva estableció una modalidad especial para estos títulos durante los primeros meses. Los ejemplares se prestarán por un período máximo de diez días corridos y no se otorgará la posibilidad de renovación, garantizando de esta manera que una mayor cantidad de vecinos tenga acceso a las lecturas de forma fluida.

El catálogo seleccionado para esta oportunidad abarca una propuesta diversa orientada a diferentes franjas etarias e intereses. La adquisición incluye novelas románticas, históricas y policiales, así como también ensayos filosóficos, publicaciones sobre desarrollo personal y los últimos lanzamientos de autores consagrados, sumado a un sector destinado a la literatura juvenil e infantil.

La institución atiende al público en su sede de lunes a viernes, en el horario corrido de 11.00 a 19.00. Para acceder al servicio de préstamo a domicilio se requiere contar con la condición de socio activo, cuya cuota mensual se fijó en 5000 pesos. Al momento del alta, los interesados deben abonar dos cuotas por adelantado y presentar el Documento Nacional de Identidad junto a un recibo de servicio que certifique el domicilio actual.