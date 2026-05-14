Katopodis y Salazar encabezaron el debate regional por el Plan Estratégico de Infraestructura

El Concejo Deliberante desarrolló su primera sesión ordinaria de mayo, luego de atravesar dos semanas de tensión por la situación generada en torno al regreso a su banca del concejal Mauro De Rosa. El edil de Acuerdo Vecinal San Pedro presentó esta semana una nota en la que impugna cualquier procedimiento futuro de destitución o comisión investigadora en su contra. Incluso, advirtió que podría promover acciones por daños y perjuicios contra sus pares que intenten avanzar en tal sentido.
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El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, y el intendente Cecilio Salazar, encabezaron hoy la segunda jornada del ciclo “¿Cuánto futuro cabe en la Provincia de Buenos Aires?”. El encuentro, desarrollado en el Hotel Azahar, tuvo como eje central el debate sobre el desarrollo estratégico de la Región Fluvial.
La convocatoria reunió a autoridades de los municipios de Baradero, Campana, Ramallo, San Pedro, San Nicolás y Zárate, además de representantes de cámaras empresarias, sectores productivos, sociales, juventudes y la vicerrectora de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UNSADA), Silvina Sansarricq. El objetivo fue poner en común el Plan Estratégico de Infraestructura provincial para planificar las obras de los próximos 20 años.
"Vinimos a San Pedro a convocar a todos los sectores para discutir el futuro de esta región Fluvial", sostuvo Katopodis durante el evento. El funcionario provincial destacó la importancia de la planificación territorial frente al escenario nacional actual: "Se trata de volver a planificar cómo tienen que ser las rutas, los puertos, las estaciones transformadoras de energía y la infraestructura para el desarrollo social y productivo".
La jornada se organizó en mesas participativas que abordaron ejes críticos para la región. En materia de Energía, se discutieron estrategias para mejorar la distribución eléctrica y ampliar la red de gas natural; mientras que en Conectividad y Logística, el debate se centró en potenciar un esquema federal que equilibre el territorio bonaerense.
Asimismo, se trabajó sobre la Gestión Integral del Recurso Hídrico para garantizar el abastecimiento y la adaptación a extremos climáticos, y sobre la Infraestructura del Cuidado y para los Sistemas de Ciudades, con el fin de reducir brechas de desigualdad y fomentar el arraigo. Por su parte, la mesa de Juventudes integró demandas sobre educación, innovación y tecnología en la obra pública.
Del encuentro también participaron el diputado bonaerense Diego Nanni y los subsecretarios de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, y de Energía, Gastón Ghioni, junto a otras autoridades de Vialidad y la Autoridad del Agua. Este ciclo de debates continuará recorriendo un total de ocho regiones del interior bonaerense para consolidar una agenda de infraestructura con participación territorial.
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