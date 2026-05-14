Katopodis y Salazar encabezaron el debate regional por el Plan Estratégico de Infraestructura

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires,, y el intendente, encabezaron hoy la segunda jornada del ciclo. El encuentro, desarrollado en el Hotel Azahar, tuvo como eje central el debate sobre el desarrollo estratégico de la

La convocatoria reunió a autoridades de los municipios de Baradero, Campana, Ramallo, San Pedro, San Nicolás y Zárate, además de representantes de cámaras empresarias, sectores productivos, sociales, juventudes y la vicerrectora de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UNSADA), Silvina Sansarricq. El objetivo fue poner en común el Plan Estratégico de Infraestructura provincial para planificar las obras de los próximos 20 años.

, sostuvo Katopodis durante el evento. El funcionario provincial destacó la importancia de la planificación territorial frente al escenario nacional actual:

La jornada se organizó en mesas participativas que abordaron ejes críticos para la región. En materia de Energía, se discutieron estrategias para mejorar la distribución eléctrica y ampliar la red de gas natural; mientras que en Conectividad y Logística, el debate se centró en potenciar un esquema federal que equilibre el territorio bonaerense.

Asimismo, se trabajó sobre lapara garantizar el abastecimiento y la adaptación a extremos climáticos, y sobre lay para los, con el fin de reducir brechas de desigualdad y fomentar el arraigo. Por su parte, la mesa deintegró demandas sobre educación, innovación y tecnología en la obra pública.

Del encuentro también participaron el diputado bonaerense Diego Nanni y los subsecretarios de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, y de Energía, Gastón Ghioni, junto a otras autoridades de Vialidad y la Autoridad del Agua. Este ciclo de debates continuará recorriendo un total de ocho regiones del interior bonaerense para consolidar una agenda de infraestructura con participación territorial.