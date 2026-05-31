El Instituto Nuestra Señora del Socorro celebra sus 50 años con un acto abierto a la comunidad

El Instituto Nuestra Señora del Socorro conmemora sus Bodas de Oro institucionales. En el marco de la celebración de sus 50 años de trayectoria educativa en San Pedro, el próximo martes 2 de junio se llevará a cabo una jornada de festejos abierta a toda la comunidad.

Las actividades centrales comenzarán a las 10 con una misa en la basílica. Posteriormente, autoridades, alumnos y vecinos se concentrarán en las puertas del establecimiento, ubicado en Pellegrini 280, donde se desarrollará el acto protocolar oficial.

Para este aniversario, la institución adoptó la consigna: “50 años confiando en la guía maternal de María del Socorro y reafirmando nuestro lema In labore Victoria, certeza de que en el trabajo perseverante se forja la grandeza de nuestra comunidad educativa”. A través de este mensaje, el instituto hace extensiva la invitación a participar a exalumnos, docentes, directivos y a todos los ciudadanos sampedrinos que formaron parte de su historia escolar.

Las Bodas de Oro se vienen conmemorando con diferentes propuestas a lo largo de todo el ciclo lectivo. Entre las iniciativas más destacadas, se coordinó el regreso de distintas promociones de egresados del nivel secundario, quienes asistieron al establecimiento para izar la bandera en el patio principal y luego compartieron un espacio de diálogo e intercambio de experiencias con los alumnos actuales en las aulas.



