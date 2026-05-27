Detuvieron a "Perro Negro Junior", el hijo del subsecretario de Seguridad de Zárate buscado por violentos asaltos en San Pedro
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Las acusaciones que pesan sobre el detenido están directamente vinculadas a un cruento doble asalto perpetrado en la calle Gomendio al 600. En aquella oportunidad, los delincuentes irrumpieron en una de las propiedades aprovechando la ausencia de sus moradores para saquearla. A escasos metros, en una vivienda lindera, al menos dos sujetos encapuchados y fuertemente armados accedieron por el patio trasero a través de un inmueble deshabitado y sorprendieron a una mujer junto a sus dos hijos, de 15 y 20 años, mientras dormían. Tras reducir y amenazar a las víctimas con armas de fuego, la banda revolvió los ambientes, se apoderó de dinero en efectivo, teléfonos celulares y relojes, para luego darse a la fuga dejando a los damnificados encerrados e incomunicados.
El operativo de captura se desencadenó cuando el automóvil en el que se trasladaba el sospechoso, un Volkswagen Bora gris, ingresó a la planta urbana de Zárate y fue detectado por las cámaras lectoras de patentes municipales. Los datos del dominio habían sido aportados previamente por el propio padre del acusado al enterarse de la investigación local, manifestando que su hijo no residía con él ni mantenía contacto frecuente.
Tras la alerta del centro de monitoreo, personal de la Policía Bonaerense y de la Prefectura Naval Argentina cercaron el rodado. Al verse acorralados, los cinco ocupantes descendieron e intentaron escapar a pie, momento en el cual uno de los malvivientes comenzó a efectuar disparos contra los uniformados. Tras una balacera y persecución por terrenos baldíos, los efectivos lograron reducir y detener a la totalidad de la banda.
A raíz del escándalo institucional, el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, determinó el apartamiento preventivo de Alejandro Ferreyra de su cargo en el área de seguridad local. El jefe comunal justificó la medida bajo el argumento de mantener la ejemplaridad en la función pública, al tiempo que destacó el funcionamiento de los sistemas tecnológicos de control urbano que permitieron desbaratar a la organización delictiva
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