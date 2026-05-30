COOPSER fue anfitriona del plenario de APEBA para analizar el impacto de la desregulación energética en las cooperativas

COOPSER fue anfitriona de la reunión mensual de la Federación de Cooperativas de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires (APEBA), un encuentro clave que reunió en la ciudad de San Pedro a representantes de distintas distribuidoras bonaerenses para analizar el complejo escenario que atraviesa el sector energético y coordinar acciones conjuntas.

La jornada de trabajo se desarrolló el pasado jueves 28 de mayo en las instalaciones del salón del Club Náutico San Pedro. En representación de la entidad anfitriona participaron el Síndico Titular del Consejo de Administración, Pablo Peralta, y el consejero Manuel Montesino, quienes estuvieron acompañados por integrantes del equipo profesional y técnico de la organización local.

El temario principal de la convocatoria estuvo centrado en el impacto de las políticas nacionales sobre el sistema cooperativo. Los directivos y técnicos evaluaron con preocupación el escenario actual del mercado, signado por los procesos de desregulación impulsados por el Gobierno Nacional y las recientes modificaciones aplicadas a los mecanismos de comercialización y compra de energía mayorista.

De acuerdo con lo expresado por los participantes al término del encuentro, existe una creciente inquietud respecto a las consecuencias que estas medidas normativas e impositivas puedan generar sobre la sustentabilidad financiera de las entidades de la economía social, así como también sobre la capacidad operativa para continuar garantizando la prestación de servicios esenciales en las distintas comunidades del interior provincial.

Durante el plenario de APEBA también se trazó una radiografía sobre la situación de la distribución eléctrica en el territorio bonaerense, se repasaron las actualizaciones regulatorias en curso y se analizó el estado del vínculo institucional que la federación mantiene tanto con las autoridades de la provincia de Buenos Aires como con las dependencias del Poder Ejecutivo nacional.

Las autoridades de las diversas cooperativas presentes compartieron sus respectivas experiencias de gestión local y los avances operativos alcanzados en los últimos meses. El encuentro concluyó con la ratificación de una agenda de gestiones conjuntas que APEBA impulsará ante diferentes organismos públicos del sistema eléctrico, bajo la premisa de defender el modelo solidario de servicios públicos y asegurar la eficiencia en la distribución domiciliaria frente a las perspectivas de transformación del sector.