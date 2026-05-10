Ceden libro histórico del INTA al archivo del Museo Paleontológico

El Archivo de Documentación Histórica del Museo Paleontológico incorporó a su colección un ejemplar de gran valor documental que recopila publicaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) correspondientes al período 1965-1971.

La pieza bibliográfica, que cuenta con más de 300 páginas y una prolija encuadernación, fue cedida por el joven Bruno Rolfo Cocuzza. El tomo reúne una serie de revistas individuales que incluyen estadísticas, consejos técnicos, fotografías, infografías y entrevistas a referentes del sector agropecuario de aquellos años.

Además de la información técnica y periodística, el volumen conserva numerosas publicidades de diversas firmas comerciales de la época, lo que constituye un registro social y económico de la región. Gracias a su excelente estado de conservación, el material se presenta como una herramienta clave para analizar la evolución de la actividad agrícola durante las últimas seis décadas.

Las autoridades del museo expresaron su agradecimiento a Rolfo por el aporte de este material, que ya se encuentra a resguardo en el patrimonio de la institución para su consulta y preservación histórica.



