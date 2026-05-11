Canotaje: Brenda Rojas se ubicó 13° en el K2 500 de la Copa del Mundo de Hungría

La palista sampedrina Brenda Rojas, tres veces representante olímpica, cerró una destacada participación en la Copa del Mundo de Canotaje de Velocidad que se disputa en la ciudad de Szeged, logrando posicionarse entre las mejores del mundo en la prueba de K2 500 metros.

La deportista bonaerense, en dupla con su compañera de equipo Magdalena Garro, alcanzó el decimotercer puesto de la clasificación general tras una sólida actuación en la Final B de la competencia. En dicha instancia, la embarcación argentina cruzó la línea de meta en la cuarta ubicación, lo que les permitió consolidarse en la elite del canotaje internacional dentro de una de las categorías más competitivas del certamen.

Además de su desempeño en el K2, la representante de San Pedro cumplió con una labor valorable en las regatas de K4, donde también demostró un alto nivel competitivo frente a las principales potencias de la disciplina. Esta actuación en territorio húngaro reafirma el presente de Rojas en el plano internacional, sumando roce de primer nivel en su camino de preparación para los próximos compromisos del calendario mundial.



