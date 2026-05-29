Aprobaron la rendición de cuentas en una sesión con cruces y acusaciones

El Concejo Deliberante de San Pedro aprobó la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio presupuestario 2025 de la administración municipal, en el marco de una sesión caracterizada por extensas exposiciones y cruces técnicos en torno a la ejecución de las partidas financieras. La votación concluyó con 11 votos afirmativos frente a 7 negativos.

El despacho oficialista recibió el acompañamiento de las bancadas de Fuerza Patria y el interbloque Acuerdo Vecinal San Pedro, sumado al voto del concejal Diego Lafalce. En tanto, las expresiones de rechazo provinieron de los bloques Nuevos Aires, Alianza La Libertad Avanza y San Pedro Puede.

Durante el inicio del debate, la presidenta de la bancada de Fuerza Patria, Soledad Llul, fundamentó el estado contable a partir del escenario macroeconómico nacional. "Hoy le vamos a dar tratamiento justamente a la rendición de cuentas, que tiene que ver con el gasto que se ha efectuado durante el año 2025, evaluándolo en un contexto bastante adverso, por una recesión económica que todos conocemos", inició la edil.

Llul detalló la disminución de fondos coparticipables provinciales y nacionales recibidos por el distrito: "Si hacemos una comparación en la evolution de recursos coparticipables el año 2024 contra el 25, el municipio de San Pedro, dentro de los 135 municipios que integran la Provincia de Buenos Aires, en términos de pérdida, se encuentra en el puesto número 40 de los que más perdieron. Esto representa un equivalente al 4% de pérdida, lo que infringe una pérdida anual de 1.500 millones de pesos. Esto por supuesto que también está ligado a las políticas de retención de fondos que el Gobierno Nacional está sosteniendo con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires".

Respecto del funcionamiento del área de salud, la concejala oficialista precisó que "la coparticipación afectada del régimen de Salud cubre un 56% del esfuerzo presupuestario necesario para el funcionamiento y para la contención de los habitantes de la ciudad de San Pedro que se atienden en la salud pública, pero demanda de la totalidad un 65% del presupuesto del municipio, o sea que de otras áreas elementales para el funcionamiento diario de la ciudad se derivaron más de 6 mil 498 millones de pesos".

A su turno, desde la oposición, el presidente del bloque San Pedro Puede, Ariel Rey, objetó los resultados presentados por el Ejecutivo. "Admiro la audacia que tienen de venir acá con estos números, presentar estos números que lo único que hacen es demostrar la catástrofe que hicieron durante su gestión, porque venir a traer una rendición de cuenta donde multiplicaron el déficit por 30 y pretender que nosotros acompañemos esta rendición, la verdad no tienen cara", replicó Rey.

El concejal cuestionó la relación entre el nivel de las erogaciones y las contraprestaciones públicas: "Explíquenle a la gente cómo hacen para gastar cada vez más y que los servicios sean cada vez peor. ¿Cómo hacen? Porque los gastos son todos devengados, los servicios se hicieron, se cumplieron, la plata se gastó y se vive cada vez peor en San Pedro. Gastan más en salud y los médicos hacen lo que pueden con lo que tienen porque no tienen insumos para atender".

Por su parte, la presidenta del bloque Nuevos Aires, Paola Baso, realizó un desglose de las cuentas públicas y comparó la evolución del déficit con respecto al período anterior. "El presupuesto ejecutado total fue del 46% en relación al año anterior, o sea que gastamos más que el año anterior, mucho más, más de lo que hubiese correspondido si hubiésemos seguido más o menos el paso de la inflación", advirtió.

Baso precisó que "el año anterior el déficit fue de 227 millones, este año es de 7.200 millones. Estamos hablando de un 3.243% más de déficit que el año pasado". Asimismo, observó la composición del gasto en la planta de empleados: "Los recursos de libre disponibilidad están afectados en un 92% en sueldos. Entonces, si nosotros tenemos el 92% de los recursos de libre disponibilidad en sueldos, ¿Qué pretendemos hacer con el 8% restante? Tenemos que cubrir salud, obras, servicios públicos".

La concejala opositora sumó críticas sobre diversas erogaciones específicas detectadas en la revisión de los comprobantes oficiales de la comuna. "Cambiando un poco de áreas, otros gastos que nos llamaron la atención en relación a las facturas que estuvimos viendo ayer, hay dos millones y medio de pesos que se gastaron en hoteles. La verdad, en el caso de lo de la Fiesta de la Naranja, si, a los abultados cachés que cobraron, que todos nos enteramos que cobraba, no es mucho porque son 150 mil pesos por día que pasó el hotel por no sé cuántas habitaciones", expuso Baso.

En la misma línea, extendió las objeciones a los gastos del área sanitaria: "¿Saben cuánto gastamos en carne? 70 millones de pesos en un año. Bueno, a ver, pedimos. Las facturas corresponden al hospital. La mayoría, el 95% de los casos son facturas que están hechas al hospital de San Pedro. Cuando preguntamos nos dijeron que era para los internados y los médicos de guardia. Cuando nosotros estamos cansados de escuchar las quejas de la gente. La comida del hospital, el otro día un profesional me dijo 'anoche me dieron arroz y puré de batata', pero bueno, pagaron 70 millones de pesos en carne".

Finalmente, Baso justificó la postura de su bancada indicando que "esta falta de orden, esta burla a los ciudadanos que la están pasando mal, de ninguna manera, creo que ya se darán cuenta que voy a decir que no podemos acompañar este proyecto". Concluidas las alocuciones y argumentaciones de los ediles, el balance contable del periodo 2025 fue aprobado por mayoría en el recinto legislativo.