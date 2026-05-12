Ajuste de zonificación busca adecuar la normativa local a la ley provincial para convalidar el uso del suelo

El Departamento Ejecutivo Municipal remitió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que busca modificar la normativa vigente sobre el uso del suelo en el distrito. La iniciativa tiene como objetivo central ajustar la legislación local a los parámetros provinciales para destrabar el proceso de convalidación de la zonificación urbana.

La modificación propuesta se centra en la derogación del artículo 2.° de la Ordenanza N.° 6669/2024, sancionada anteriormente por el cuerpo legislativo. Según se desprende del documento oficial, la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial planteó observaciones técnicas que obligan al municipio a retrotraer cambios que permitían subdivisiones de parcelas por debajo de los límites legales permitidos en áreas específicas.





El conflicto técnico y legal.

El punto de fricción radicaba en que la normativa local permitía, para el uso de vivienda individual, la creación de parcelas con un ancho máximo de 20 metros y una superficie mínima de 800 m². Sin embargo, la provincia de Buenos Aires advirtió que esta disposición colisionaba con el Decreto Ley N.º 8912/77, la ley marco de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo que rige en todo el territorio bonaerense.

El alcance de la normativa provincial es estricto para las zonas denominadas de "Banda de Ruta" y áreas complementarias. En estos sectores, la ley bonaerense estipula que las parcelas no pueden tener menos de 40 metros de ancho ni una superficie inferior a los 2.000 m². Al intentar reducir estas dimensiones para fines habitacionales, la ordenanza municipal de San Pedro asignaba dimensiones en función del uso individual (vivienda), cuando la ley exige que estas respondan exclusivamente al carácter de la zona de pertenencia.





Impacto de la modificación.

La corrección solicitada por el Ejecutivo municipal es un paso administrativo necesario para que la provincia otorgue la "convalidación final" a la zonificación de San Pedro. Sin este aval provincial, las modificaciones al código urbano local carecen de plena vigencia jurídica, lo que dificulta la planificación de nuevos emprendimientos o la regularización de loteos. Con la eliminación del artículo en disputa, el municipio busca garantizar que las restricciones y condicionamientos —tales como el Factor de Ocupación del Suelo (FOS), el Factor de Ocupación Total (FOT) y la densidad— se encuadren estrictamente en lo que la provincia denomina un crecimiento urbano ordenado y legalmente sustentable.