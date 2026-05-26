Campaña municipal de recepción y recupero de residuos electrónicos: cuáles son los puntos de acopio

  La Dirección de Ambiente de la Municipalidad, puso en marcha la primera campaña de recepción y recupero de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La iniciativa se implementa en el marco de las actividades programadas por el Mes del Ambiente. El programa se desplegará tanto en la ciudad cabecera como en las distintas delegaciones del partido. Las autoridades locales informaron que el propósito central es brindar a los vecinos una alternativa accesible para la disposición final adecuada de estos elementos en desuso, incentivando su reutilización y evitando la proliferación de basurales a cielo abierto o el descarte en espacios no autorizados.

Advierten a conductores por la niebla en toda la región

 


La intensa niebla volvió a condicionar la circulación vehicular durante la madrugada y las primeras horas de la mañana de este martes en la autopista Panamericana y los principales accesos a Capital Federal, y el corredor de Ruta 9 a la altura de San Pedro

Las mayores complicaciones para el tránsito se localizaron a la altura de los partidos de Zárate, Campana, Pilar y Tigre, incluyendo el ramal a Tigre y la zona de Tortuguitas. Los automovilistas se vieron obligados a transitar con extrema precaución también en los tramos que atraviesan los distritos de San Fernando, San Isidro y Vicente López debido a la drástica reducción de la visibilidad, que en varios puntos cayó por debajo de los cien metros.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, el fenómeno responde a una combinación de factores estacionales estables, caracterizados por una elevada concentración de humedad en las capas bajas de la atmósfera, marcas térmicas mínimas de un dígito y una marcada ausencia de viento. Estas condiciones facilitaron la formación de densos bancos de niebla caliginosa sobre autopistas, rutas nacionales y áreas suburbanas del Área Metropolitana de Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una advertencia de nivel violeta por nieblas y neblinas persistentes para toda la región, y anticipó que este escenario de inestabilidad en la visibilidad se reiterará de manera idéntica durante el miércoles, con especial incidencia en los horarios nocturnos y matutinos.

El fenómeno meteorológico no solo afectó la red vial, sino que también alteró el transporte aerocomercial con demoras y reprogramaciones de vuelos en las principales terminales de la región. El impacto de la nubosidad baja y la atmósfera saturada se sostiene tras un fin de semana largo caracterizado por condiciones similares, consolidando un patrón de jornadas frías y húmedas.

Para los próximos días se proyecta la continuidad de un ambiente estable y sin precipitaciones, con temperaturas máximas que oscilarán en torno a los 16 y 17 grados. Sin embargo, las autoridades viales reiteraron el pedido de cautela extrema debido a la persistencia garantizada de neblinas aisladas en todos los accesos rápidos y rutas bonaerenses.