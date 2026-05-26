Advierten a conductores por la niebla en toda la región

La intensa niebla volvió a condicionar la circulación vehicular durante la madrugada y las primeras horas de la mañana de este martes en la autopista Panamericana y los principales accesos a Capital Federal, y el corredor de Ruta 9 a la altura de San Pedro

Las mayores complicaciones para el tránsito se localizaron a la altura de los partidos de Zárate, Campana, Pilar y Tigre, incluyendo el ramal a Tigre y la zona de Tortuguitas. Los automovilistas se vieron obligados a transitar con extrema precaución también en los tramos que atraviesan los distritos de San Fernando, San Isidro y Vicente López debido a la drástica reducción de la visibilidad, que en varios puntos cayó por debajo de los cien metros.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, el fenómeno responde a una combinación de factores estacionales estables, caracterizados por una elevada concentración de humedad en las capas bajas de la atmósfera, marcas térmicas mínimas de un dígito y una marcada ausencia de viento. Estas condiciones facilitaron la formación de densos bancos de niebla caliginosa sobre autopistas, rutas nacionales y áreas suburbanas del Área Metropolitana de Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una advertencia de nivel violeta por nieblas y neblinas persistentes para toda la región, y anticipó que este escenario de inestabilidad en la visibilidad se reiterará de manera idéntica durante el miércoles, con especial incidencia en los horarios nocturnos y matutinos.

El fenómeno meteorológico no solo afectó la red vial, sino que también alteró el transporte aerocomercial con demoras y reprogramaciones de vuelos en las principales terminales de la región. El impacto de la nubosidad baja y la atmósfera saturada se sostiene tras un fin de semana largo caracterizado por condiciones similares, consolidando un patrón de jornadas frías y húmedas.

Para los próximos días se proyecta la continuidad de un ambiente estable y sin precipitaciones, con temperaturas máximas que oscilarán en torno a los 16 y 17 grados. Sin embargo, las autoridades viales reiteraron el pedido de cautela extrema debido a la persistencia garantizada de neblinas aisladas en todos los accesos rápidos y rutas bonaerenses.