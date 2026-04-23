Un aprehendido tras ser interceptado por un vecino con un acolchado robado

Un joven de 19 años fue aprehendido en las últimas horas en la intersección de las calles Goycochea y Almafuerte, luego de ser interceptado por un particular cuando trasladaba elementos que habían sido sustraídos del interior de un vehículo.

El procedimiento se inició tras una alerta recibida por el personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO), que acudió al lugar ante una situación de aprehensión ciudadana. Al arribar, los efectivos procedieron al secuestro de un acolchado reversible de color beige de dos plazas y media, el cual el sospechoso tenía en su poder al momento de ser retenido.

Según informaron fuentes policiales, el elemento había sido sustraído durante la madrugada del interior de un automóvil propiedad de un hombre de 59 años. El damnificado reconoció el objeto como de su pertenencia en el lugar del operativo.

En el caso tomó intervención la fiscalía local, que dispuso la notificación de la formación de la causa por el delito de encubrimiento. Asimismo, las autoridades judiciales ordenaron la restitución del bien recuperado a su propietario, mientras que el aprehendido fue alojado en el sector de calabozos de la dependencia policial a la espera de su primera remisión.