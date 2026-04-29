San Pedro fue sede de un taller de meteorología para fortalecer el sistema regional de emergencias

La Dirección Provincial de

encabezó una

destinada a optimizar la respuesta operativa de los equipos de rescate y asistencia ante fenómenos climáticos adversos.

La actividad, desarrollada en el Salón Dorado Municipal, contó con la asistencia de delegaciones de Defensa Civil provenientes de los municipios de Moreno, Ramallo, Arrecifes y Bragado, además de equipos regionales y representantes de las fuerzas de seguridad y salud locales integradas al sistema de emergencias. El encuentro se centró en la interpretación de modelos climáticos y el manejo de alertas tempranas como ejes para la toma de decisiones en el territorio.

Durante el taller se compartieron metodologías de trabajo orientadas a fortalecer las herramientas de. Los especialistas destacaron la importancia del uso técnico de la información meteorológica oficial, lo que permite a las jurisdicciones locales actuar con mayor previsión y coordinar recursos de manera eficiente antes y durante el desarrollo de situaciones críticas o catástrofes naturales.

Esta iniciativa forma parte del programa de profesionalización que impulsa la provincia para estandarizar los protocolos de actuación en la zona norte y central de Buenos Aires. La integración de los distintos distritos busca consolidar una red de colaboración regional que garantice una capacidad de respuesta unificada ante la creciente frecuencia de eventos meteorológicos de magnitud.