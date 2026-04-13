Salazar se reunió con autoridades educativas bonaerenses para gestionar obras y recursos

El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, mantuvo este lunes en La Plata una reunión de trabajo con la directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi, con el objetivo de avanzar en diversas gestiones orientadas al fortalecimiento del sistema educativo local.
Otro de los puntos centrales del temario fue la situación del personal auxiliar, oportunidad en la que se planteó la urgencia de cubrir vacantes pendientes para asegurar el normal funcionamiento de los comedores escolares y el mantenimiento de la higiene institucional.
Asimismo, los funcionarios intercambiaron visiones sobre el desarrollo de programas educativos que articulen la formación académica con la realidad productiva de la región, buscando fortalecer el vínculo entre la escuela y el mercado laboral local.
Tras la reunión, el jefe comunal destacó la predisposición de la titular de la cartera educativa provincial para atender las demandas del municipio. Salazar sostuvo que trabajar de manera conjunta con la Provincia es el camino fundamental para garantizar que niños, jóvenes y adultos cuenten con una educación de calidad en instalaciones seguras y bien equipadas.
Por su parte, el director de Educación, Alan Ocampo, subrayó el valor estratégico de estos encuentros presenciales para agilizar la gestión de expedientes y coordinar de manera eficiente la llegada de nuevos recursos al territorio, en el marco de una agenda que prioriza el acceso, la permanencia y la calidad de la enseñanza en toda la comunidad.