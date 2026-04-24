Municipales acordaron un aumento del 15% con la aceptación de ATE y UPCN

​Según el acta firmada a las 12:30 horas, el primer tramo del aumento será del 10% y se incorporará al sueldo básico con los haberes devengados del mes de abril. El 5% restante se aplicará sobre el básico en el mes de mayo. Por parte del municipio, encabezaron la negociación el Secretario de Economía y Hacienda, Roberto Borgo, la Secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, y el Subsecretario Legal y Técnico, Daniel Porta.

​La postura de las entidades gremiales frente al ofrecimiento oficial resultó dividida. Los representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) manifestaron su aceptación a la propuesta. Sin embargo, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) rechazó el incremento por considerarlo insuficiente, plasmando su firma en disconformidad en el documento final.

​Las partes intervinientes establecieron además un compromiso para retomar las negociaciones paritarias durante la segunda quincena de mayo. Este próximo encuentro tendrá como objetivo analizar la evolución de las variables económicas y el avance de las discusiones salariales una vez que se dé a conocer el índice oficial de Precios al Consumidor (IPC) del periodo correspondiente.

En una nueva reunión de la Mesa de Relaciones Laborales celebrada este mediodía en la ciudad de San Pedro, el Departamento Ejecutivo Municipal y los representantes gremiales alcanzaron un acuerdo parcial para recomponer los salarios de los trabajadores del sector. La propuesta oficial consiste en un incremento total del 15% remunerativo, desglosado en dos etapas consecutivas.