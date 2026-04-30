Lanzan un programa gratuito de capacitación para jóvenes emprendedores

El Municipio de San Pedro, a través de su Oficina de Empleo y en un trabajo conjunto con la Fundación Empujar, anunció la apertura de inscripciones para el programa "Emprendiendo", una iniciativa diseñada para fortalecer proyectos comerciales liderados por jóvenes de la región.
A lo largo de la cursada, los participantes accederán a contenidos vinculados con estrategia y marketing, gestión de redes sociales, finanzas y organización, además de desarrollar habilidades clave para el mundo laboral actual.
La capacitación se dictará bajo una modalidad 100% online y gratuita, con una duración total de tres meses, abarcando los meses de mayo, junio y julio. Las clases comenzarán el próximo 5 de mayo y se desarrollarán los días martes, jueves y viernes en el horario de 10:00 a 12:30.
Desde la organización recordaron que los cupos son limitados y que el requisito excluyente es mantener el emprendimiento activo al momento de la inscripción. Los interesados pueden anotarse de manera directa a través del enlace proporcionado por la Oficina de Empleo municipal.