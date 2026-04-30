Lanzan un programa gratuito de capacitación para jóvenes emprendedores

El Municipio de San Pedro, a través de su Oficina de Empleo y en un trabajo conjunto con la Fundación Empujar, anunció la apertura de inscripciones para el programa "Emprendiendo", una iniciativa diseñada para fortalecer proyectos comerciales liderados por jóvenes de la región.

La propuesta está dirigida específicamente a emprendedores de entre 18 y 28 años que posean un negocio en marcha con una antigüedad mínima de seis meses. El objetivo central es brindar herramientas prácticas que permitan profesionalizar los proyectos y alcanzar nuevos niveles de crecimiento en el mercado local.

A lo largo de la cursada, los participantes accederán a contenidos vinculados con estrategia y marketing, gestión de redes sociales, finanzas y organización, además de desarrollar habilidades clave para el mundo laboral actual.

La capacitación se dictará bajo una modalidad 100% online y gratuita, con una duración total de tres meses, abarcando los meses de mayo, junio y julio. Las clases comenzarán el próximo 5 de mayo y se desarrollarán los días martes, jueves y viernes en el horario de 10:00 a 12:30.

Desde la organización recordaron que los cupos son limitados y que el requisito excluyente es mantener el emprendimiento activo al momento de la inscripción. Los interesados pueden anotarse de manera directa a través del enlace proporcionado por la Oficina de Empleo municipal.