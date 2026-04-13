COOPSER anunció un corte programado de energía para este martes por tareas de mantenimiento

El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, mantuvo este lunes en La Plata una reunión de trabajo con la directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi, con el objetivo de avanzar en diversas gestiones orientadas al fortalecimiento del sistema educativo local. Del encuentro participaron también el director de Educación del municipio, Alan Ocampo, y el presidente del Consejo Escolar, Nazareno Zitta. Durante la jornada, la delegación local presentó un informe detallado sobre la situación del distrito en materia de infraestructura escolar y recursos humanos, evaluando el progreso de las obras en ejecución y proyectando nuevas mejoras edilicias necesarias para garantizar condiciones óptimas en los establecimientos del partido.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
COOPSER comunicó que este martes 14 de abril se llevará a cabo un corte programado en el suministro de energía eléctrica para realizar tareas de mantenimiento en la línea de baja tensión.
La interrupción del servicio está prevista para comenzar a las 07:45 y tiene una duración estimada de una hora, según informaron fuentes de la entidad.
Los trabajos afectarán a los usuarios ubicados en el sector de Ituzaingó y Miguel Porta, en el tramo comprendido entre las calles Fray Cayetano Rodríguez y Saavedra. Asimismo, el corte alcanzará a la zona de la calle Liniers, abarcando el sector entre Bottaro y 25 de Mayo.
Desde la cooperativa aclararon que estas acciones responden a labores preventivas para optimizar la red de distribución. Finalmente, se informó que el cronograma de trabajos está sujeto a las condiciones climáticas, por lo que, en caso de mal tiempo, la intervención será reprogramada.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones