COOPSER anunció un corte programado de energía para este martes por tareas de mantenimiento

COOPSER comunicó que este martes 14 de abril se llevará a cabo un corte programado en el suministro de energía eléctrica para realizar tareas de mantenimiento en la línea de baja tensión.

La interrupción del servicio está prevista para comenzar a las 07:45 y tiene una duración estimada de una hora, según informaron fuentes de la entidad.

Los trabajos afectarán a los usuarios ubicados en el sector de Ituzaingó y Miguel Porta, en el tramo comprendido entre las calles Fray Cayetano Rodríguez y Saavedra. Asimismo, el corte alcanzará a la zona de la calle Liniers, abarcando el sector entre Bottaro y 25 de Mayo.

Desde la cooperativa aclararon que estas acciones responden a labores preventivas para optimizar la red de distribución. Finalmente, se informó que el cronograma de trabajos está sujeto a las condiciones climáticas, por lo que, en caso de mal tiempo, la intervención será reprogramada.