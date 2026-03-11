Tránsito municipal intensifica controles: diez motos retenidas y un vehículo removido de la vía pública

Personal del área municipal de tránsito, bajo la supervisión del director Armando Caballero, encabezó una nueva jornada de fiscalización en diversos puntos estratégicos de la ciudad con el objetivo de garantizar la seguridad vial y el ordenamiento del espacio público.

Durante el despliegue de las tareas de inspección, los agentes procedieron a la retención de diez motocicletas cuyos conductores no pudieron acreditar la documentación reglamentaria para circular o carecían del casco protector obligatorio, tal como lo establece la normativa vigente. Las unidades fueron trasladadas al playón municipal, quedando a disposición del Juzgado de Faltas interviniente hasta que sus propietarios regularicen la situación administrativa y técnica de los vehículos.

Asimismo, el operativo incluyó la remoción de un automóvil que se encontraba en avanzado estado de abandono sobre la vía pública. Esta acción responde a las políticas de higiene urbana y prevención ambiental, ya que este tipo de vehículos suelen acumular residuos y obstruir la normal circulación. Desde la dependencia a cargo de Caballero subrayaron que estos controles se mantendrán de forma periódica para fomentar el cumplimiento de las normas de tránsito y mejorar la convivencia ciudadana.