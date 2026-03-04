Rey: "Salazar está desconectado de las necesidades de San Pedro"

Concejales de la oposición respondieron al discurso del Intendente Cecilio Salazar, apenas finalizado el acto de apertura del período ordinario de sesiones del HCD para el ejercicio 2026.

Ariel Rey, presidente del bloque "San Pedro Puede" (el único que no se sumó a la comitiva que fue a buscar al mandatario comunal hasta su despacho) sostuvo que el discurso fue "político, desconectado absolutamente de la población de San Pedro, personalizando al hablar del libre ejercicio de la democracia y lo que podamos solicitar". En el mismo sentido planteó que Salazar "está desconectado de las necesidades de San Pedro cuando dijo un montón de cosas y hoy estamos tapando los pozos con tierra".





Por su parte, Damián Mosquera, de Nuevos Aires, coincidió en que "se habló mucho de lo provincial, de lo nacional, pero en lo local después de 11 años de gestión uno esperaba mucho más y me hubiera gustado escuchar otro discurso". Mosquera planteó que "hay obras que se vienen prometiendo hace mucho, y que tendrían que haberse resuelto hace mucho tiempo, como la cuestión del basural o la planta depuradora". La verdad no vemos en concreto lo que se viene prometiendo desde hace mucho tiempo. Me hubiera gustado escuchar otro discurso.

En tanto, Damián Lafalce, de La Libertad Avanza y referente de Patricia Bullrich, absorvió con otro tono las críticas de Salazar al gobierno nacional: "Nosotros entendemos que la lógica del gobierno del Presidente Milei va por otro lado, en donde hay una reestructuración ara achicar el estado administrando de una manera más prolija los recursos. Pero tenemos que cumplir para San Pedro más allá del pensamiento ideológico de cada uno. San Pedro debe empezar a crecer y no entrar en disputas, somos sampedrinos y tenemos que defender a los sampedrinos más allá del lugar que tiene cada uno". A modo de ejemplo, planteó: "Nosotros podemos dar fe, porque entre 2015 y 2019 trajimos subsidios a San Pedro para Defensa Civil, entre el 2023 y 2025 trajimos capacitaciones en ciberseguridad y ciberdelitos. San Pedro para San Pedro. Es todo para San Pedro y eso lleva a la comunidad a crecer".