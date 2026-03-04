Rey: "Salazar está desconectado de las necesidades de San Pedro"

Concejales de la oposición respondieron al discurso del Intendente Cecilio Salazar, apenas finalizado el acto de apertura del período ordinario de sesiones del HCD para el ejercicio 2026.
En tanto, Damián Lafalce, de La Libertad Avanza y referente de Patricia Bullrich, absorvió con otro tono las críticas de Salazar al gobierno nacional: "Nosotros entendemos que la lógica del gobierno del Presidente Milei va por otro lado, en donde hay una reestructuración ara achicar el estado administrando de una manera más prolija los recursos. Pero tenemos que cumplir para San Pedro más allá del pensamiento ideológico de cada uno. San Pedro debe empezar a crecer y no entrar en disputas, somos sampedrinos y tenemos que defender a los sampedrinos más allá del lugar que tiene cada uno". A modo de ejemplo, planteó: "Nosotros podemos dar fe, porque entre 2015 y 2019 trajimos subsidios a San Pedro para Defensa Civil, entre el 2023 y 2025 trajimos capacitaciones en ciberseguridad y ciberdelitos. San Pedro para San Pedro. Es todo para San Pedro y eso lleva a la comunidad a crecer".