"Quieren que nos retiremos como se retiró el Estado Nacional, pero tenemos que estar presentes y nos hacemos cargo"

El intendente Cecilio Salazar inauguró formalmente el período de sesiones ordinarias 2026 del Honorable Concejo Deliberante, en un acto que tuvo lugar en las últimas horas de la tarde en un Salón Dorado colmado por funcionarios, familiares de legisladores y trabajadores municipales. Durante su discurso, que se extendió por más de una hora y media, el jefe comunal analizó la coyuntura política y económica, diferenciando las responsabilidades de cada estamento del Estado.

La jornada institucional comenzó con el cumplimiento del protocolo legislativo, donde se definieron los días martes y jueves a las 11:00 como los horarios establecidos para las sesiones del presente año. Tras esta definición, los presidentes de los bloques se dirigieron al despacho del mandatario para escoltarlo hasta el recinto, con la única excepción del concejal Ariel Rey (San Pedro Puede), quien optó por esperar el ingreso del intendente de pie junto a su banca.

En el inicio de su mensaje, Salazar subrayó la presión que recae sobre la administración local ante el escenario nacional actual. Al respecto, sostuvo: "El Estado más cercano, el Municipio es el primero al que se le golpea la puerta. En este contexto, el gobierno nacional eligió un camino, retirarse de áreas sensibles, frenar la obra pública, y trasladar la presión a provincias y municipios. Cuando se baja una persiana a nivel nacional, no desaparece el problema, cae más abajo".





El mandatario dedicó una parte sustancial de su alocución a desglosar la estructura tributaria y el financiamiento de los servicios públicos, pidiendo honestidad en el debate político frente a lo que calificó como campañas de confusión., señaló.

Salazar también hizo hincapié en que las herramientas macroeconómicas no dependen de la esfera municipal, pese a que el impacto se siente en las prestaciones diarias. "El Municipio no fija el precio del combustible, no define el IVA, no define Ganancias, no administra la política monetaria, pero tiene que garantizar todos los días agua, cloaca, mantenimiento, sanitarios, iluminación, recolección de residuos, tránsito, asistencia social, salud y emergencias. Eso se financia, en parte, con las tasas", puntualizó.

En ese sentido, defendió la vigencia de los tributos locales como contraprestación necesaria: "No es un discurso, es una forma de financiamiento con contraprestación. En época de crisis mantener un servicio cuesta mucho más, suben insumos, combustibles, los repuestos y la demanda social". Además, cuestionó las propuestas de reducción de tasas impulsadas por sectores de la oposición, vinculándolas con la política nacional. "No hay que engañar a la gente gritando que se bajen tasas, en realidad lo que se está proponiendo es que el Municipio se retire como se retiró el Estado nacional, que deje de sostener servicios. No estamos para retirarnos, tenemos que estar presentes y nos hacemos cargo", sentenció.

Hacia el cierre, el intendente realizó un balance de la gestión durante el último año y delineó los objetivos para el 2026, instando a los representantes de las fuerzas que responden al oficialismo nacional a intensificar gestiones para que los recursos generados por los sampedrinos retornen al distrito en forma de obras e inversiones.