Gestiones Vialidad Provincial por bacheo y obras en la 191 y el camino a Vuelta de Obligado

Representantes del Municipio mantuvieron una reunión de trabajo con autoridades de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires para coordinar una agenda de reparaciones urgentes y dar continuidad a las obras de infraestructura vial que se ejecutan en el distrito.

El encuentro se desarrolló este lunes y contó con la participación de los secretarios de Desarrollo Económico, Luciano Arias, y de Servicios Públicos, Adrián Devito, junto al subdelegado de Vuelta de Obligado, Juan Cruz Gajate. Por parte del organismo provincial, estuvieron presentes su administrador, Roberto Caggiano, junto a Maia Daer y Nicolás Pereyra.

Durante la jornada, los funcionarios sampedrinos formalizaron gestiones para la obtención de material destinado al plan de bacheo de las calles urbanas, una de las demandas prioritarias de la gestión local para mejorar la transitabilidad.

Asimismo, se abordó la situación del puente ubicado en el camino a Vuelta de Obligado. Las autoridades locales solicitaron celeridad en las tareas de reparación técnica de esta estructura, considerada clave para la conectividad del paraje histórico y el flujo turístico de la zona.

Finalmente, la mesa de trabajo repasó el estado de las obras que la Provincia lleva adelante en las rutas 1001 y 191. Ambas partes ratificaron el compromiso de garantizar la continuidad de estos proyectos estratégicos, fundamentales para el transporte de la producción regional y la seguridad vial de los vecinos de la zona norte bonaerense.